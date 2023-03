VeryMobile è SUPER, le offerte arrivano quasi a 300GB con pochi euro

Tutti i provider virtuali che si rispettano attualmente nel mondo della telefonia mobile italiana hanno dalla loro parte le principali caratteristiche. Queste consistono in prezzi molto bassi ma soprattutto contenuti molto larghi di maniche, soprattutto per quanto riguarda i giga per navigare sul web. Tra le aziende più apprezzate del momento c’è indubbiamente VeryMobile, famosissimo gestore virtuale sponsorizzato da personalità del calibro di Francesco Totti e Zlatan Ibrahimović.

Lo scopo principale dei provider in questo momento e cercare di recuperare utenti, oltre che raccoglierne altri nuovi. Proprio per recuperare, sono nate le prime campagne winback, le quali al loro interno hanno tutte le promo più interessanti dal punti di vista dei prezzi e dei contenuti.

VeryMobile, la nuova offerta da 270 giga in 4G+ ogni mese: ecco le info sul prezzo e sui restanti contenuti

Oltre alle offerte che tutti conoscono e che riguardano quei gestori ormai tanto acclamati da tempo nel mondo della telefonia, ci sono anche quelle nuove dei provider virtuali. Il loro obiettivo è quello di farsi conoscere sempre di più nel mondo della telefonia mobile, soprattutto per la loro qualità che qualcuno ancora biasima erroneamente. Ogni provider virtuale ha dalla sua parte tanta convenienza, proprio come dimostra la nuova offerta mobile del celebre gestore VeryMobile.

Questa soluzione consente ogni mese di pagare solo 9,99 €, senza alcun costo aggiuntivo. Ma cosa c’è nell’offerta? Ecco minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, con un quantitativo di giga pare addirittura a 270. Il tutto grazie alla promo Flash inclusa che aumenta di 50 giga i già presenti 220.