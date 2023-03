TIM si prende gli utenti di WindTRE e Vodafone con 2 offerte da 100GB in 5G

TIM sta provando a stimolare l’attenzione del suo vecchio pubblico, soprattutto con offerte mobili di buon livello.

Il discorso è molto semplice: tutti vogliono risparmiare ma allo stesso tempo senza rinunciare ai contenuti principali. Questo è possibile semplicemente grazie alla nuova area che sta girando intorno al mondo della telefonia, la quale vede infatti tanti contenuti in più rispetto al passato con prezzi molto più bassi. A lanciare questa sorta di moda sono stati i provider virtuali che fin da subito hanno messo in discussione l’autorevolezza dei gestori più blasonati, i quali sono stati costretti ad adeguarsi.

TIM ha le giuste soluzioni per recuperare utenti, ecco le due nuove Wonder

Quando si parla dei gestori telefonici, tutti pensano a quali siano in quel momento le migliori offerte di cui dispongono. In un periodo del genere l’obiettivo è risparmiare visti i costi alti della vita ed è proprio per questo che TIM interviene con le sue promo nuove ma destinate solo ed esclusivamente ai vecchi utenti.

Nascono proprio con lo scopo di riportarli indietro le nuove promozioni Wonder. La prima delle due riesce ad includere al suo interno tutto quel che serve, passando da minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi a 70 giga in 5G per navigare sul web ogni mese. Il prezzo è di 7,90 € al mese.

Segue poi l’evoluzione di questa promo, ovvero l’altra Wonder di TIM. Al suo interno ci sono gli stessi contenuti ma per quanto riguarda Internet ecco 100 giga in 5G. Il prezzo mensile corrisponde questa volta a 9,90 € al mese. Ricordiamo che per ricevere un’offerta del genere, dovrete sperare di essere ricontattati da TIM.