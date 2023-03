La Germania e l’Unione Europea hanno annunciato sabato di aver raggiunto un accordo in merito al futuro delle auto con motori a combustione. In sostanza si potranno immatricolare nuovi veicoli a combustione dopo il 2035 a condizione che utilizzino solo carburante a impatto climatico neutro.

Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans ha twittato: “abbiamo trovato un accordo con la Germania sull’uso futuro degli e-carburanti nelle automobili“.

“Assicuriamo opportunità per l’Europa preservando opzioni importanti per una mobilità climaticamente neutra e conveniente“, ha scritto Wissing.

Una proposta iniziale dei paesi membri dell’Unione Europea sui nuovi standard di emissione di anidride carbonica per le automobili era stata rinviata a causa dell’opposizione della Germania. L’UE voleva vietare la vendita di tutte le auto nuove con motore a combustione dal 2035.

La Germania aveva chiesto un’esenzione per le auto che bruciano e-combustibili, sostenendo che sono carbon neutral se prodotte utilizzando energia rinnovabile e carbonio catturato dall’aria.

Una situazione molto delicata

Wissing ha affermato di aver concordato passaggi procedurali concreti e che un calendario specifico è stato reso vincolante. “Vogliamo che il processo sia completato entro l’autunno 2024“, ha aggiunto. Timmermans ha anche scritto che “lavoreremo ora per far adottare quanto prima gli standard di CO2 per la regolamentazione delle auto”.

La questione ha creato un cuneo ideologico all’interno del governo tedesco tra il Partito Liberale Democratico, o FDP, libertario di Wissing, e il partito ambientalista dei Verdi, che aveva sostenuto un divieto totale dei motori a combustione.

Anche il principale partito di opposizione tedesco, il blocco dell’Unione di centrodestra, si è opposto a un divieto in tutta l’UE sui veicoli con motore a combustione, avvertendo che danneggerebbe la preziosa industria automobilistica del paese.

I critici affermano che la tecnologia elettrica a batteria è più adatta per le autovetture e che i preziosi carburanti sintetici dovrebbero essere utilizzati solo dove nessun’altra opzione è fattibile, come nel settore dell’aviazione.