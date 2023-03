PayPal, presto con Android non servirà più la password

Il futuro senza password è ormai una realtà consolidata, come abbiamo discusso in diverse occasioni, soprattutto in seguito all’accordo tra Google, Apple e Microsoft. Questa innovazione è già disponibile per alcuni tipi di smartphone e dispositivi mobili, su specifiche app e servizi come PayPal.

PayPal: una grande novità sta per stravolgere la piattaforma

La chiave di questo futuro sono le passkey, che si riferiscono ai nostri dispositivi mobili e ai metodi di autenticazione associati. In questo scenario, giungono importanti aggiornamenti da PayPal. La famosa piattaforma per la gestione di denaro e pagamenti digitali ha infatti annunciato di essere vicina all’introduzione del supporto per le passkey su Android.

L’accesso a PayPal tramite passkey su dispositivi Android sarà inizialmente disponibile sul sito web ufficiale. Per utilizzare questa funzione, servirà l’aiuto di Chrome e un dispositivo con almeno Android 9. Quando la funzione sarà disponibile, gli utenti riceveranno una notifica che consentirà di impostare il proprio dispositivo Android come chiave d’accesso al proprio account PayPal, eliminando la necessità di inserire la password associata.

Successivamente, ci aspettiamo che questa novità, già implementata nell’app PayPal per iPhone, venga introdotta anche nell’app per Android. Analogamente, prevediamo il supporto delle passkey anche sui dispositivi Windows. Nel frattempo, la password del proprio account PayPal rimarrà valida e necessaria per i dispositivi che non supportano le passkey.

Secondo quanto comunicato da PayPal, la nuova funzione per dispositivi Android è entrata nella fase di distribuzione. Il rilascio dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno e ci auguriamo che giunga presto anche in Italia.