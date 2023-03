Il colosso OnePlus ha recentemente annunciato la data del prossimo evento di lancio, confermando anche che il dispositivo Nord CE 3 lite e gli auricolari Nord Buds 2 saranno presenti.

L’evento Larger than life è stato quindi fissato per il prossimo 4 aprile 2023, scopriamo insieme tutte le indiscrezioni a riguardo.

OnePlus: evento il 4 aprile con presentazione del nuovo Nord CE 3 Lite

Il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G combina l’esperienza fast and smooth tipica di OnePlus con un design innovativo, come la nuova colorazione Pastel Lime e la fotocamera a due cerchi, semplice ma elegante allo stesso tempo. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G riprende le caratteristiche chiave e più amate dei suoi predecessori, riproponendole a prezzi sempre competitivi.

Sotto certi aspetti assomiglia parecchio al predecessore, tranne lo schermo. Quest’ultimo avrà una frequenza di aggiornamento a 90 Hz invece che a 120 Hz, anche se sarebbe stato lecito aspettarsi un display OLED. E poi il chip, quello Snapdragon 695 5G che, per quanto valido, già un anno fa non era tra i modelli più recenti: dovrebbe muovere anche Nord CE 3 Lite, secondo l’ultima indiscrezione e buona parte delle precedenti.

Cose buone alternate ad altre meno buone anche lato fotocamere, dove la principale posteriore dovrebbe salire a 108 megapixel dai 64 del prodotto attuale ma rimarrebbero al loro posto due sensori da 2 megapixel. Ormai i giochi son fatti, la presentazione è a un passo e il progetto Nord CE 3 Lite non si può più cambiare, rimane solo da scoprire se la lettura delle indiscrezioni è corretta oppure no. Non ci resta che attendere i primi giorni di aprile 2023 per scoprirlo.