Sappiamo già che fra non molti giorni si terrà un evento di presentazione ufficiale da parte del produttore cinese OnePlus. In particolare, l’evento si terrà il prossimo 4 aprile 2023 e in questa occasione saranno annunciati diversi dispositivi. Tra questi, ci sarà anche un nuovo smartphone di fascia media, ovvero il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Ora sembra che abbiamo un quadro ancora più completo di quest’ultimo grazie alle nuove indiscrezioni emerse in rete.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, ora sappiano praticamente tutto sulle specifiche

Siamo ormai quasi arrivati ad aprile e in questo mese il produttore cinese OnePlus svelerà numerosi dispositivi. Abbiamo già detto che ci sarà anche il nuovo medio di gamma OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Grazie alle ultime indiscrezioni, in particolare, abbiamo un quadro quasi completo dal punto di vista tecnico. Vi riassumiamo qui di seguito tutte le presunte specifiche tecniche.

Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.7 pollici con una risoluzione pari al FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

Processore Snapdragon 695 5G

Tagli di memoria con almeno 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno di tipo UFS 2.2 espandibile tramite scheda microSD

Tripla fotocamera posteriore con sensore fotografico principale da 108 MP e due sensori da 2 MP

Fotocamera frontale da 16 MP

Batteria da 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 67W

Connettività: WiFi ac, Bluetooth 5.1, chip NFC, supporto dual sim

Dimensioni: 165.5 x 76 x 8.3 mm

Peso: 195 grammi

Sistema operativo Android 13

Insomma, l’unica informazione che manca ancora all’appello è il presunto prezzo di vendita. Vedremo se emergeranno nuovi dettagli prima del debutto previsto per il 4 aprile.