MediaWorld STRATOSFERICA, offerte al 90% sulla tecnologia contro Euronics

Tanti sconti e diverse offerte clamorose stanno riguardando da diversi giorni i volantini delle tante aziende che operano sul territorio italiano. I grandi negozi mettono dunque al fuoco tanta carne pregiata, soprattutto quando si tratta del mondo della telefonia. MediaWorld è in questo momento il miglior colosso in assoluto per quanto concerne proprio quest’ambito, soprattutto in merito ai dispositivi top di gamma lanciati dalle aziende.

Se avete paura di perderli e di non poterli portare a casa, c’è il nostro canale Telegram ufficiale che può fare al caso vostro. Sono oltre 80.000 gli utenti iscritti, i quali tutti i giorni possono ricevere gratuitamente offerto di ogni genere in maniera gratuita. Per entrare gratis dovete solo cliccare qui.

MediaWorld ha distrutto la concorrenza con telefoni, smart TV e molto altro a prezzi super nel nuovo volantino

A sospendere questa volta sono tutti gli sconti che riguardano il mondo della tecnologia in generale, soprattutto ambito elettronica. MediaWorld infatti propone prezzi molto bassi che in alcuni casi arrivano anche al 30%.

Questo è il caso che riguarda un dispositivo di Samsung, ovvero il Galaxy Z Flip4, il quale nella sua versione da 256 giga di memoria raggiunge gli 849,99 €.

Passando invece alla rivale Apple, ecco il nuovo iPhone 14 Pro nella versione da 128 giga al prezzo di 1179,99 €. Le nuove AirPods di terza generazione invece scendono del 19% e toccano quota 169,99 €.

Se poi volete un iPhone 14 da 128 giga, il prezzo scende quasi del 13% e arriva a 899,99 €. Tornando a Samsung, ecco il Galaxy S23 Ultra il quale risulta già in sconto del 9% con un prezzo totale di 1349,99 €. Ovviamente tutto è disponibile anche con finanziamento, sfruttando i tassi allo 0%.