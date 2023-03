MD Discount propone al pubblico italiano un volantino che sembra essere pronto per far sognare i consumatori sempre alla ricerca della migliore occasione per spendere poco, il rapporto qualità/prezzo è sicuramente conveniente, con anche l’opportunità, solo in determinate e rare occasioni, di acquistare dal divano di casa.

In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso con MD Discount è possibile pensare di acquistare la tecnologia anche dal domicilio (solo sui prodotti selezionati), con consegna presso la stessa abitazione, oppure un negozio fisico, in questo secondo caso sarà possibile pagare poi in loco.

MD Discount, le nuove occasioni sono ottime

Le nuove offerte di MD Discount abbracciano la maggior parte delle categorie merceologiche, senza andare minimamente in difficoltà sul prezzo finale da versare. La campagna promozionale parte ad esempio da un buon televisore, di marca Nordmende, in vendita a soli 179 euro, un prezzo veramente irrisorio se considerate che comunque parliamo di un prodotto con sistema operativo Android e la possibilità di installare applicazioni.

Le alternative dello stesso volantino sono comunque molteplici, si passa attraverso la lavasciuga di Candy, acquistabile a 449 euro, senza dimenticarsi della buona aspirapolvere 2in1 di Samsung, il cui prezzo finale è comunque più che adeguato alle prestazioni generalmente offerte.