L’ultimo aggiornamento rilasciato per gli smartphone Google Pixel ha portato un problema, segnalato anche da utenti che possiedono lo smartphone in questione.

Si stanno moltiplicando in Rete, infatti, le segnalazioni di possessori di Google Pixel 4a 5G, Pixel 5 e Pixel 5a relative a problemi con la connettività 5G dopo avere installato l’ultimo update. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel: l’aggiornamento ha portato un problema

I dispositivi interessanti al problema pare che abbiano perso la capacità di collegarsi alle reti 5G Standalone o SA, soluzione che utilizza una rete di accesso radio dedicata per connettersi al 5G. Uno dei grandi vantaggi offerti dalla tecnologia 5G SA è VoNR, un servizio simile al VoLTE ma che dovrebbe garantire chiamate di qualità migliore. Pertanto, la disabilitazione della connettività 5G SA significa che i telefoni in questione non saranno in grado di utilizzare il servizio VoNR.

Google potrebbe aver volutamente atteso il termine di una recente promozione, che invitava le persone a permutare un vecchio Google Pixel per acquistarne uno nuovo, prima di disabilitare il supporto al 5G SA, tecnologia che invece continua ad essere supportata senza problemi dai modelli più recenti, tutti animati da un processore Google Tensor.

Pare che il supporto al 5G SA sia stato ritirato anche nelle build LineageOS rilasciate dopo il 22 marzo 2023. Al momento non ci sono soluzioni per risolvere il problema appena descritto. Difficile ipotizzare che possa essere il team di sviluppatori di Google a implementare una soluzione, soprattutto se si tiene conto del fatto che la rimozione del supporto al 5G SA sembra essere del tutto voluta.