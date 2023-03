Euronics è pronta per far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, arricchita con prezzi economici e la possibilità di accedervi da parte di ogni utente in Italia.

Tutti possono godere delle medesime riduzioni di prezzo, gli acquisti potranno essere completati nei vari negozi sparsi per il territorio, ed altresì le stesse offerte sono da considerarsi disponibili anche con scorte più che sufficienti per soddisfare l’incredibile richiesta generale.

Euronics, tantissimi sconti vi attendono in esclusiva

Le nuove occasioni lanciate da Euronics sono perlopiù raccolte in uno speciale Telefonia molto interessante, con acquisti effettuabili sull’intero territorio nazionale, entro e non oltre il 29 marzo 2023. I prezzi generalmente rientrano nei 450 euro di spesa, capitanati dalla presenza di un Honor 70 dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, senza comunque dimenticarsi dei modelli più economici dello stesso brand, come Honor X7a, Honor X8a e simili, oppure anche Oppo A78, Oppo A16s e Oppo A96.

Gli utenti che invece vogliono spingersi leggermente oltre, possono pensare di acquistare i nuovi Xiaomi 13, con prezzi però molto vicini al listino originario, ed allo stesso tempo mettere le mani sull’Oppo Find X5, medio di gamma da 599 euro e dalle ottime prestazioni generali.

I prodotti possono essere acquistati solo in negozio, salvo esaurimento anticipato delle scorte, con garanzia di 24 mesi ed anche completamente no brand.