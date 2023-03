You arriverà per una quinta stagione, anche se Netflix ha rivelato che sarà il capitolo finale della serie.

Il servizio di streaming ha confermato la notizia tramite il proprio sito Web TUDUM, confermando che l’ultima stagione sarà rilasciata nel 2024.

I produttori esecutivi Greg Berlanti e Sarah Schechter hanno rivelato che la serie è sempre stata concepita come un “viaggio di cinque stagioni“, anche se ci sarà un cambio di personale con la creatrice Sera Gamble che si dimetterà dal suo ruolo di showrunner.

Sarà sostituita da Michael Foley e Justin W Lo, che hanno entrambi scritto per lo show rispettivamente dalla prima e dalla seconda stagione.

“Faccio un passo per concentrarmi su nuovi progetti, sono immensamente grato al co-creatore e genio a tutto tondo Greg Berlanti, Caroline Kepnes, ai miei amici di Berlanti Productions e Alloy Entertainment, e al nostro risoluto partner di Warner Bros e Netflix“, ha affermato Gamble in una nota.

Un finale mozzafiato

“Realizzare lo show insieme ai nostri sceneggiatori, produttori, registi, cast e troupe è stato un onore e incredibilmente divertente. Mi sento fortunato ad aver lavorato con un artista dotato e premuroso come Penn Badgley.”

La serie è stata un successo commerciale sin dal suo debutto nel 2018 e il vicepresidente di Scripted Series, Peter Friedlander, ha dichiarato di non vedere l’ora che il pubblico veda il traguardo.

“Siamo orgogliosi di vedere come You ha affascinato il pubblico di tutto il mondo, da subito infatti ha avuto un impatto culturale che è cresciuto di stagione in stagione“, ha affermato. “Siamo entusiasti, e un po’ terrorizzati di vedere come andrà a finire per Joe Goldberg, ma una cosa è certa: ti aspetta un finale indimenticabile”.