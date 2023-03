Le nuove promozioni di casa Comet vogliono andare a generare un solco netto con le proposte delle dirette concorrenti, i prezzi sono molto più bassi del normale, e tutti gli utenti sono veramente liberi di accedere ai migliori prodotti, ricavandone comunque un risparmio non da poco.

Nel momento in cui si volesse cercare di spendere il minimo indispensabile, dovete comunque sapere che gli acquisti possono essere completati nei negozi fisici in Italia, alla stessa stregua del sito ufficiale, il quale comunque promette un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente per tutti.

Ogni sconto Amazon, con codici e coupon gratis, è raccolto in esclusiva assoluta direttamente sul nostro canale Telegram, correte subito ad iscrivervi.

Comet, gli sconti sono pronti per far sognare

Un volantino Comet davvero molto speciale è stato attivato proprio in questi giorni, gli utenti si ritrovano ad accedere ad ottime soluzioni generali, come l’acquisto di un paio top di gamma da non perdere di vista: Galaxy S22 Ultra, il vecchio best buy può essere acquistato oggi a 949 euro, seguito a ruota dal Galaxy S23, il nuovissimo top dell’azienda sudocoreana, disponibile a 899 euro.

Per quanto riguarda la fascia media sono innumerevoli gli sconti ugualmente molto interessanti, in genere sono rappresentati dai vari Redmi Note 11, Redmi Note 12, Galaxy A13, Galaxy A53 e A54, Redmi Note 11 Pro+, Xiaomi 12 Lite e simili, tutti accomunati da prezzi che non vanno oltre i 450 euro, previsti ad esempio per il Galaxy A54. Coloro che vogliono acquistare ai suddetti prezzi, dovranno comunque fare affidamento sui negozi fisici o sul sito ufficiale, il quale prevede la consegna gratuita per gli ordini superiori ai 49 euro.