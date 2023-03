Bennet non vuole restare indietro rispetto alle dirette concorrenti del mercato, per questo motivo ha giustamente deciso di mettere a disposizione degli utenti una campagna promozionale di assoluto rispetto, arricchita con prezzi economici, applicati non solo sulla tecnologia, ma anche i beni di prima necessità.

Nell’avvicinarvi all’ultima campagna promozionale di Bennet, dovete comunque sapere che gli acquisti possono essere perlopiù completati nei negozi fisici in Italia, ma non sul sito ufficiale, in questo modo ogni consumatore si ritrova costretto a recarsi personalmente nel punto vendita, per poter mettere le mani sui prodotti maggiormente desiderati.

Bennet, nuovi sconti che vi faranno impazzire

Fino al 29 marzo i prezzi legati al mondo dell’elettronica sono assolutamente interessanti, poiché si parte dai 99 euro necessari per l’acquisto di uno Xiaomi Redmi 9AT, passando per i 199 euro richiesti per l’acquisto del Samsung Galaxy A22, finendo anche su numerosi modelli di televisori o di notebook.

Quest’ultimo è un modello singolo, rappresentato dal dispositivo di casa Samsung, da 15,6 pollici di diagonale, in vendita a 349 euro, ma anche grazie al fuoritutto, che include uno Speciale TV, si potranno spendere soli 149 euro per l’acquisto di una Smart TV da 24 pollici, fino ad un massimo di 449 euro per l’acquisto di un dispositivo da ben 55 pollici di diagonale.

Le occasioni del volantino non terminano ovviamente qui, ma se volete conoscerle da vicino, non dovete fare altro che aprire il sito ufficiale.