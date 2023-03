La nuova offerta pensata da Vodafone vuole essere pronta per mettere il bastone tra le ruote alle dirette concorrenti, permettendo ai singoli consumatori di attivare una soluzione veramente ricchissima di contenuti, senza spendere cifre troppo elevate.

L’accesso alla suddetta promozione presenta tuttavia una limitazione importante, infatti può essere richiesta esclusivamente da coloro che decidono di abbandonare il proprio operatore telefonico di riferimento, che dovrà essere un MVNO o Iliad, con tanto di portabilità del proprio numero di telefono originario.

Vodafone, una sorpresa incredibile per tutti

Non perdetevi le offerte Vodafone Silver, occasioni pressochè uniche per riuscire a risparmiare sul prezzo finale, ed allo stesso tempo riuscire a godere di una quasi infinità di contenuti. La più economica ha un costo fisso di soli 7,90 euro al mese, e promette comunque l’accesso a 150 giga di traffico dati, illimitati minuti da utilizzare verso chiunque si desideri, per finire con infiniti SMS verso tutti.

Nel caso in cui 150 giga non fossero minimamente sufficienti per soddisfare le vostre necessità, si potrà indubbiamente raggiungere anche i 200 giga al mese della variante leggermente più costosa, accomunata dal bundle infinito per minuti e SMS. Il suo prezzo è comunque più che abbordabile, se pensate che comunque dovrete versare solamente 9,99 euro ad ogni rinnovo.

Entrambe le promozioni sono attivabili solo in negozio, la navigazione è in 5G, ed il pagamento del contributo è su base mensile con addebito diretto sul credito residuo.