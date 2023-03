TIM mette a disposizione di un buon numero di utenti una promozione veramente molto speciale, prende il nome di TIM Wonder, ed a tutti gli effetti permette di godere di un bundle assolutamente invidiabile, nonché ricchissimo di contenuti al giusto prezzo.

La promozione in oggetto, come purtroppo sempre accade quando parliamo dei principali operatori telefonici italiani, può essere richiesta solo con portabilità da un MVNO, o meglio definito operatore virtuale. Il costo iniziale che il consumatore dovrà sostenere sarà equivalente a 25 euro, all’interno del quale troviamo il prezzo della SIM, della promo ed una parte di ricarica.

TIM, le offerte con tantissimi giga quasi gratis

La variante più economica delle due Wonder attualmente disponibili sul mercato, ha un costo fisso di soli 7,90 euro, da pagare direttamente tramite il credito residuo (no carta di credito o conto corrente bancario). Al suo interno possiamo trovare minuti illimitati, in modo da poter parlare con chiunque, 70 giga di navigazione in 5G e 1000 messaggi completamente gratuiti.

Coloro che sono disposti ad investire una cifra leggermente superiore sull’acquisto mensile, raggiungeranno appunto i 9,90 euro al mese, accedendo a illimitati minuti, 100 SMS ed anche 100 giga di traffico sempre in 5G. Entrambe le varianti prevedono il pagamento del canone tramite credito residuo, i primi 6 mesi è garantito il prezzo fisso (senza rimodulazioni contrattuali). La navigazione in 5G, lo ricordiamo, è possibile solo sotto rete telefonica e con smartphone abilitato/compatibile con il servizio.