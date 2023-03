Numero privato: ecco il trucco per scoprire chi si nasconde dietro l’anonimo

Ricevere chiamate o messaggi da un numero anonimo può creare incertezza su come reagire, poiché il chiamante potrebbe essere chiunque, dall’azienda a cui abbiamo inviato il curriculum, a un fastidioso call center. Le chiamate anonime possono anche violare la privacy e rappresentare una minaccia. A volte cercare il numero su Google può aiutare a chiarire la situazione, ma non sempre. Fortunatamente, esistono app e servizi gratuiti che possono rivelare il numero sconosciuto. Ecco come procedere.

Numero privato: l’app contro l’anonimo

Nascondere il proprio numero durante chiamate e messaggi è facile. Per farlo, basta digitare #31# prima del numero da chiamare. Per i messaggi invece, ogni operatore telefonico ha un codice speciale. Ricordati che tutti i telefoni possono effettuare chiamate e inviare messaggi senza mostrare il proprio numero.

Se si desidera scoprire a chi appartiene il numero sconosciuto che continua a chiamarci, si possono utilizzare servizi gratuiti come Whooming. Trattasi di un servizio gratuito accessibile via Internet, e per utilizzarlo è necessario registrarsi sul sito fornendo un indirizzo email o associando l’account Facebook. Dopo la registrazione, riceverete un’email di conferma con un link per accedere al profilo. Per abilitare il servizio, è necessario aggiungere il proprio numero di telefono e accettare i termini e le condizioni d’uso. Il servizio mostrerà come attivare il reindirizzamento delle chiamate sul dispositivo, in modo che le chiamate anonime vengano rifiutate e dirottate su Whooming.

L’app invierà il numero completo del chiamante anonimo via email dopo 24 ore. Se non si vuole attendere o si desiderano utilizzare altri servizi aggiuntivi, è possibile acquistare una ricarica o promuovere il servizio su Facebook. Per gestire l’account sullo smartphone e scoprire il numero sconosciuto, è possibile scaricare per Android da Google Play Store in quanto non è disponibile per iOS o Windows Phone, ma si può comunque accedere alla versione mobile del servizio e creare un collegamento in home screen. Per disattivare Whooming, basta digitare ##002# e premere il pulsante verde di chiamata. Un messaggio informerà dell’avvenuta disattivazione del servizio.