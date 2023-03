Netflix andrà a proporre differenti condizioni commerciali per i suoi clienti in Europa nel corso di questa stagione primaverile. Anche se è scongiurata per il pubblico il rischio di una nuova rimodulazione dei prezzi, le differenti politiche per la condivisione degli account porteranno ad una serie di novità rilevanti.

Netflix, i listini aggiornati per gli abbonati

A marzo tendenzialmente Netflix conferma quelli che sono i suoi tre piani di visione di standard, con la i due pacchetti base e con la conferma del piano low cost che prevede la presenza delle pubblicità ad intervallare i contenuti di intrattenimento.

Il ticket numero uno di Netflix è quello Premium il cui costo è di 18,99 euro. Gli utenti che scelgono questa tecnologia avranno la visione con la tecnologia del 4K UHD per gran parte dei contenuti in catalogo. Cambierà invece la politica sulla condivisione dei contenuti. Per aggiungere account con cui dividere la visione, a breve gli utenti dovranno pagare un piccolo extra oltre il costo standard.

Stesso discorso per quanto concerne il ticket Standard. Per questo piano di visione Netflix prevede un costo di 12,99 euro ogni trenta giorni. Oltre al servizio con la tecnologia del Full HD incluso nel prezzo. Anche in questo caso sarà necessaria una spesa extra per la divisione dell’account.

Per quanto concerne il ticket base, ovvero il ticket low cost, questo si caratterizza come un pacchetto entry level e prevede un costo mensile pari a 5,49 euro. Il servizio per gli utenti prevede la disponibilità di tutti i titoli presenti sulla piattaforma, ma con la presenza delle pubblicità ad intervallare la visione di una serie tv, di un film o di un documentario.