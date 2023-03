MediaWorld è pazza, 80% di sconto su iPhone e Samsung contro Unieuro

Oggi c’è un grande focus da mettere in primo piano, ovvero quello delle offerte dell’ultimo volantino lanciato da MediaWorld. In molti troveranno infatti la tecnologia che gli serviva a prezzi molto più scontati del solito, con grandi opportunità come i finanziamenti con i tassi ridotti allo 0%.

MediaWorld è il miglior store in assoluto: il nuovo volantino lancia prezzi eccezionali

Oggi le offerte più interessanti, come già detto, riguardano il mondo della telefonia mobile. Gli smartphone infatti arrivano a prezzi molto più bassi del solito, o almeno più bassi rispetto a quelli che sono gli Store di riferimento di ogni marchio.

MediaWorld, parlando di Apple, dispone degli sconti eccezionali per quanto riguarda alcuni dispositivi. In primo luogo a 899 € ecco l’iPhone 13, mentre a 1129 € potrete acquistare un iPhone 14 Plus. Il top di gamma assoluto, l’iPhone 14 Pro Max, viene venduto invece a 1149 €. Ricordiamo che questi sono i prezzi per la versione da 128 giga di memoria interna.

Sono ovviamente disponibili tanti altri smartphone, soprattutto tra i dispositivi medi di gamma, i quali hanno prezzi molto più bassi del normale è molto vicini a quelli dell’ambito e-commerce.