Il colosso cinese Huawei ha recentemente presentato la nuova gamma di smartphone top, ovvero la gamma P60. Insieme ad essa ha lanciato anche il nuovo pieghevole.

Parliamo di Mate X3 che sicuramente darà del filo da torcere al colosso sud coreano Samsung. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo dispositivo.

Huawei presenta il nuovo pieghevole Mate X3

Iniziamo subito dal display, sia quello esterno che quello interno un LTPO OLED, il primo da 6.45 pollici e quello interno da 7.85 pollici, entrambi con refrash rate fino a 120Hz. Il device monta un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4nm con Adreno Next-gen, 12 GB di memoria RAM e 256/512 GB o 1 TB di memoria interna.

Sul retro troviamo tre fotocamere rispettivamente da 50 megapixel la principale, 13 megapixel il grandangolo e 12 megapixel il sensore telephoto. La fotocamera anteriore è invece da 8 megapixel. Il sistema operativo pre installato è HarmonyOS 3.1 e la batteria è di 4.800 mAh sul modello base e 5.060 mAh sul modello Collector’s Edition. Dispone di ricarica rapida a 66W e ricarica wireless a 50W.

Il nuovo Huawei Mate X3 è stato presentato esclusivamente per il mercato cinese al momento. Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Purple, Qingshandai e Dawn Gold. Il prezzo parte dall’equivalente di circa 1.800 euro e arriva all’equivalente di circa 2.200 euro per la variante con più storage interno. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere notizie sul suo arrivo anche in Europa.