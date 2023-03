Sei seduto comodamente a lavoro o a casa? Circa il 62% delle persone quando si siede e accavalla le gambe passa dalla destra alla sinistra.

In genere ci sono due modi per sedersi su una sedia e incrociare le gambe, uno è al ginocchio e l’altro è alla caviglia. Ma per quanto possa essere comodo sedersi con le gambe incrociate, fa male alla salute e alla postura? Diamo un’occhiata.

Una ricerca ha dimostrato che sedersi a gambe incrociate può aumentare il disallineamento dei fianchi nel tempo. Inoltre cambia la velocità con cui il sangue si muove attraverso i vasi sanguigni degli arti inferiori, cosa che può aumentare il rischio di coaguli di sangue.

Un problema di salute

La maggior parte delle ricerche suggerisce che l’incrocio delle ginocchia è peggiore delle caviglie. In effetti, stare seduti in questo modo può causare un aumento della pressione sanguigna a causa del ristagno di sangue nelle vene, quindi il tuo cuore deve lavorare di più. E questo può aumentare il rischio di danni ai vasi sanguigni.

Più a lungo e più spesso ti siedi a gambe incrociate, più è probabile che tu abbia cambiamenti a lungo termine nella lunghezza dei muscoli e nella disposizione delle ossa del bacino. E a causa del modo in cui il tuo scheletro è collegato insieme, l’incrocio delle gambe può anche causare un disallineamento della colonna vertebrale e delle spalle.

Ci sono anche prove che incrociare le gambe potrebbe influenzare la produzione di sperma. Questo perché la temperatura dei testicoli deve essere compresa tra 2°C e 6°C al di sotto della temperatura corporea standard. Stare seduti aumenta la temperatura dei testicoli di 2°C e incrociare le gambe può aumentare la temperatura dei testicoli anche di 3,5°C. E gli studi suggeriscono che un aumento della temperatura dello scroto o dei testicoli può ridurre sia il numero che la qualità dello sperma.