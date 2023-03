Microsoft ha aggiunto la possibilità di poter creare immagini grazie all’intelligenza artificiale che si trova nel motore di ricerca Bing. Bing Image Creator sarà alimentato da una “versione avanzata” del modello DALL-E di OpenAI e consentirà agli utenti di creare immagini semplicemente scrivendo ciò che si desidera generare.

“Per coloro che partecipano all’anteprima, Bing Image Creator sarà completamente integrato nell’esperienza di chat, inizialmente in modalità Creativa“, spiega Yusuf Mehdi, responsabile del marketing dei consumatori di Microsoft. “Digitando la descrizione di un’immagine, fornendo un contesto aggiuntivo come luogo o attività e scegliendo uno stile artistico, Image Creator genererà un’immagine.”

Microsoft sta portando questa funzione anche sul browser Edge. Una nuova icona apparirà nella barra laterale che consentirà di creare immagini grazie all’immissione di testo.

Le tre modalità di creazione

Bing ti farà scegliere tra tre modalità: creativa, equilibrata e precisa. La modalità creativa include risposte “originali e fantasiose“, mentre la modalità precisa favorisce l’accuratezza per risposte più concrete e concise.

Se non sei nell’anteprima, puoi accedere separatamente su bing.com/create per la generazione di testo delle immagini in inglese. Microsoft afferma che aggiungerà più supporto linguistico nel tempo.

“Ci siamo assicurati una grande partnership con OpenAI, oltre a protezioni aggiuntive per evitare spiacevoli situazioni“, afferma Mehdi. “Ad esempio, abbiamo messo in atto controlli che mirano a limitare la generazione di immagini dannose o non sicure. Quando il nostro sistema rileva che un’immagine potenzialmente dannosa potrebbe essere generata da un prompt, lo blocca e avvisa l’utente.”

Una funzione molto utile considerando l’uso sconsiderato che si fa di questa tecnologia ancora acerba.