Ormai il mese di aprile è alle porte e anche la piattaforma di contenuti in streaming Disney Plus si sta preparando a lanciare dei nuovi contenuti per tutti i suoi abbonati.

Vi ricordo che l’abbonamento alla nota piattaforma ha un costo di 8.99 euro al mese e comprende tantissimi contenuti, sia per grandi che per piccini. Scopriamo ora alcune delle novità in arrivo il mese prossimo.

Disney Plus: ecco alcune novità in arrivo ad aprile 2023

Prima di tutto vogliamo ricordarvi che il prossimo 22 aprile 2023 si festeggerà la giornata della terra e per questa occasione la piattaforma offrirà una nuova serie di documentari di National Geographic in quattro parti, I segreti degli elefanti, prodotta da James Cameron e narrata da Natalie Portman nella versione originale.

Nel mese di aprile 2023 torneranno anche due serie TV molto amate, la prima 9-1-1 Lone Star con la quarta stagione ed il medical drama intitolato The Resident che tornerà con la seconda parte della sesta stagione. Continuando a parlare di Serie TV sbarcheranno The Good Mothers, Faccia a faccia con Papa Francesco, Peter Pan & Wendy, Le piccole cose della vita, How i meet your mother con la seconda stagione, Will Trent e Rennervations.

Faccia a faccia con Papa Francesco propone conversazioni schiette e sincere tra una delle persone più influenti del mondo e dieci giovani adulti di lingua spagnola tra i 20 e i 25 anni che sollevano domande e preoccupazioni su un’ampia varietà di argomenti, tra cui femminismo, ruolo delle donne nella Chiesa, aborto, perdita della fede, crisi migratoria, diritti LGBTQIA+, abusi all’interno della Chiesa, razzismo e salute mentale.