Uno dei maggiori pericoli a cui goni utente con smartphone Android deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dalle app malware, si tratta di applicazioni scritte per violare la sicurezza dei dispositivi e acquisire determinate informazioni sensibili legate alla vittima come i codici di accesso ai conti bancari, le password, i messaggi e i contatti.

Generalmente queste applicazioni si camuffano come app di utility molto banali che però all’atto dell’installazione richiedono consensi profondi, atto che la maggior parte delle persone compie senza prestare molta attenzione ma che al netto, costituisce la vera e propria presa di potere del malware che potrà accedere così ad ogni angolo del vostro device e delle vostre attività.

Onde evitare questo problema la migliore idea è quella di scaricare software solo da fonti attendibili come il Google Play Store e non da store esterni e non certificati, i rischi così saranno sensibilmente inferiori.

App malware da non installare