Comet raccoglie nel suo ultimo volantino tutto quanto di buono speravamo indubbiamente di vedere nel periodo corrente, gli sconti attivati dall’azienda sono molto economici, e permettono di accedere a prodotti dalla qualità assoluta, anche per coloro che vogliono spendere poco o niente sull’acquisto della telefonia mobile.

Gli utenti hanno indubbiamente la possibilità di godere anche dei medesimi sconti tramite il sito ufficiale, approfittando della campagna promozionale attivata sull’e-commerce, la quale prevede la consegna gratuita diretta al domicilio, nel momento in cui il cliente si trovasse a spendere più di 49 euro.

Comet, quali sono i nuovi sconti del momento

Gli utenti che vogliono acquistare da Comet hanno una incredibile possibilità di risparmio, anche nel momento in cui fossero alla ricerca di top di gamma di ottima qualità generale, tra cui ad esempio troviamo il Samsung Galaxy S23, uno dei migliori del momento, acquistabile da tutti a soli 899 euro, oppure anche il Samsung Galaxy S22 Ultra, il vero e proprio best buy, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 949 euro.

Le occasioni da Comet non terminano qui, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare anche altri dispositivi ugualmente interessanti, quali possono essere Xiaomi 12 Lite, disponibile a 499 euro, un Galaxy A54 in vendita a 449 euro, oppure modelli ancora più economici, come Redmi Note 11 Pro+, Galaxy A53, Redmi Note 12, Redmi Note 11 ed altri ancora. Tutti questi sono commercializzati alle solite condizioni di vendita.