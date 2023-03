Aston Martin sta testando un prototipo della DB12 sul circuito del Nürburgring Nordschleife. La vettura si configura come il successore della DB11 in produzione dal 2016 e potrebbe vedere la luce a partire dal 2024.

Il brand inglese ha scelto le curve dell’Inferno Verde che si diramano per oltre 22 chilometri tra le colline tedesche. Questo tracciato è estremamente tecnico e quindi diventa un banco di prova estremamente importante per le vetture ad alte prestazioni.

Al momento, Aston Martin non ha confermato ufficialmente i dettagli su questa presunta DB12, ma possiamo immaginare che questo sarà il nome ufficiale. Infatti, in passato la casa ha effettuato dei salti numerici nei nomi delle supercar solo quando la tecnologia a bordo è cambiata drasticamente.

Aston Martin sta testando sul circuito del Nürburgring un prototipo di quella che diventerà la prossima DB12 che vedrà la luce nel 2024

Questo è il caso del passaggio dalla DB7 alla DB9 e dalla DB9 alla DB11. Infatti, la vettura DB10 è stata utilizzata esclusivamente come modello promozionale creato appositamente per Spectre, il film di James Bond del 2015. Inoltre, l’azienda ha depositato il marchio DB12 presso l’ufficio brevetti statunitense, quindi questo potrebbe essere il nome ufficiale della vettura.

Attualmente, in casa Aston Martin si riferiscono alla vettura come “la prossima generazione delle macchine sportive a motore anteriore”. I cambiamenti a livello estetico sono minimi ma non sarà lo stesso per la tecnologia sotto il cofano.

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Carscoops che hanno anche fotografato la vettura in pista, la sportiva a due posti utilizzerà un motore V8 da 4.0 litri con bi-turbo da 577 cavalli di derivazione Mercedes. In cantiere potrebbe esserci anche una versione speciale caratterizzata dalla presenza di un motore V12 da 5.2 litri in grado di sprigionare 630 cavalli.