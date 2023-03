Tanti vantaggi vi attendono da WindTre, con alcuni ottimi sconti che non dovete assolutamente perdere di vista, grazie a promozioni che possono riservare non poche sorprese per tutti coloro che sceglieranno di abbracciare il mondo dell’operatore orange.

Le offerte disponibili da WindTre sono davvero tantissime, ma le migliori sono come al solito, purtroppo per la maggior parte di noi, riservate agli utenti che optano per la portabilità del numero originario da un MVNO o da Iliad, ovvero coloro che cambiano decisamente operatore telefonico, spostandosi dal precedente.

WindTre, offerte e sconti mai visti

Con WindTre gli utenti sono davvero tranquilli, perché si sentono sicuri di poter risparmiare, ed allo stesso tempo accedere a contenuti anche da 200 giga di traffico dati al mese. La promozione di cui vi parliamo è sicuramente la young, soluzione appositamente pensata, come è facile intuire dal nome stesso, per il pubblico più giovane, o meglio con un’età anagrafica inferiore ai 31 anni.

Il suo costo è di soli 9,99 euro al mese, con la possibilità di accedere senza pensieri a illimitati minuti e SMS, ma anche 100 giga di traffico dati. La navigazione è alla massima velocità disponibile, ovvero in 5G. Gli utenti che sono sempre alla ricerca del meglio, possono comunque decidere di affidarsi alla solita variante Plus, con alle spalle un prezzo che raggiunge i 12,99 euro, permettendo di accedere sempre agli stessi contenuti, ma con l’aggiunta di 200 giga, al posto dei suddetti 100.