Vodafone riserva grandissimi sconti per tutti gli utenti che vogliono attivare una nuova promozione, ed allo stesso tempo sono disposti a richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, abbandonando l’operatore telefonico di riferimento.

In particolare, coloro che decidono di uscire da un MVNO o da Iliad, possono richiedere l’attivazione di una delle Vodafone Silver, riuscendo a spendere poco tutti i mesi, ed allo stesso tempo godere di un bundle assolutamente invidiabile. I costi iniziali da sostenere sono comunque molto bassi: circa 20 euro per la promo, la SIM e la ricarica di partenza.

Vodafone, approfittate subito di queste offerte speciali

Vodafone fa sognare i consumatori con l’offerta legata al mondo Silver, un paio di soluzioni che promettono un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente, anche se comunque limitate nell’attivazione da parte dei consumatori. Il prezzo di base è di soli 7,90 euro al mese, in cambio Vodafone permette a tutti gli effetti di accedere a 150 giga di internet in 5G, illimitati minuti da poter utilizzare verso tutti, per finire con altrettanti SMS.

Non manca, come al solito del resto, anche la variante più costosa e completa, rappresentata da un prezzo finale di soli 9,99 euro al mese, con gli stessi identici contenuti della presenza, se non per i giga, infatti non saranno 150, ma 200 al mese, sempre con navigazione in 5G. Ricordiamo che il pagamento del canone sarà tramite credito residuo, non è richiesta carta di credito o conto corrente.