Topi, questa notizia sui loro gusti alimentari stravolgerà ogni diceria

La cultura popolare ci ha fatto credere che i topi siano particolarmente attratti dal formaggio, ma è realmente così? In realtà, chi ha problemi di roditori in casa nota la loro presenza in ogni angolo e vicino a qualsiasi tipo di cibo. Allora, perché si crede che i piccoli roditori siano così affezionati ai latticini?

Topi: altro che formaggio, i roditori amano il burro d’arachidi!

La risposta potrebbe deludervi. Innanzitutto, è importante sapere che i topi sono un gruppo variegato composto da diversi generi; il topo domestico (Mus musculus) è quello che conosciamo meglio e può avere una vita piuttosto lunga.

Megan Phifer-Rixey, biologa evoluzionista della Drexel University di Filadelfia, afferma che “un topo domestico mangerà praticamente qualsiasi cosa gli capiti a tiro”. Ciò potrebbe includere cereali, insetti, spazzatura e, se presente, anche formaggio. Tuttavia, quest’ultimo non è il cibo preferito di un roditore, poiché preferiscono di gran lunga il burro di arachidi. “Hanno un buon senso dell’olfatto, e il burro di arachidi ha un odore piuttosto forte, oltre a contenere molti grassi, che i topi adorano”, spiega Phifer-Rixey.

Ma da dove proviene l’idea che i topi amino il formaggio? Una teoria non comprovata sostiene che in passato le persone conservassero il formaggio su scaffali aperti, mentre altri alimenti erano conservati in contenitori o appesi al soffitto. Poiché il formaggio era facilmente accessibile, i topi spesso venivano visti mangiarlo. L’origine di questa credenza potrebbe risalire a centinaia o migliaia di anni fa: persino il filosofo romano Lucio Anneo Seneca, vissuto nel I secolo d.C., sembrava dare per scontato che i roditori amassero il formaggio. Eppure non è così.