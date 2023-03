Test psicologico, scegli una figura e scoprirai chi sei davvero

La casa in cui vivi è il luogo in cui ti senti al sicuro e gli oggetti che ti circondano ti danno un senso di familiarità. Immagina che gli elementi d’arredo mostrati nell’immagine facessero parte della tua vita quotidiana: una grande finestra, una poltrona, un divano, una cassettiera, una pianta e alcune scatole. Questi oggetti sembrano invitarti a compiere un’azione, quale scegli?

Test psicologico: scegli e vedrai

Chiudere la tenda Annaffiare la pianta Sederti con un amico sul divano Sederti sulla poltrona Mettere un oggetto in una scatola Prendere un oggetto dal cassetto

Questo test psicologico è diverso da quelli a cui potresti essere abituato. Qui non si tratta di focalizzarti su una figura piuttosto che su un’altra, ma di considerare la familiarità. Qual è l’azione che ti sentiresti più incline a compiere spontaneamente? Ognuna di queste simboleggia qualcosa e svela alcune caratteristiche della tua personalità.

Una volta che avrai scelto l’azione, consulta il profilo corrispondente qui di seguito:

Chiudere la tenda: indica che stai attraversando un momento intenso e stressante nella tua vita, e che cerchi un rifugio sicuro. Potresti tendere a chiuderti e a evitare gli altri. Annaffiare la pianta: suggerisce che sei una persona vivace, propositiva e paziente, con molti progetti e ambizioni in corso. Sederti con un amico sul divano: dimostra il tuo senso di appartenenza, il desiderio di proteggere i tuoi spazi e i tuoi affetti, e la tua disponibilità nei confronti degli altri. Sederti sulla poltrona: rivela che sei introverso, hai bisogno dei tuoi spazi personali e tendi ad essere diffidente nei confronti degli altri. Mettere un oggetto in una scatola: indica che sei una persona nostalgica e che attribuisci grande valore ai ricordi e alle piccole cose che rappresentano momenti speciali nella tua vita. Prendere un oggetto dal cassetto: suggerisce che sei una persona pragmatica, audace e disposta a cogliere le opportunità che si presentano, distinguendoti dagli altri.

Ricorda che questo è solo un test divertente e non una valutazione psicologica professionale. Prendi i risultati con leggerezza e considerali come un modo per riflettere su te stesso e sulle tue caratteristiche personali.