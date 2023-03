A partire da ora, il posto migliore per cercare informazioni su WhatsApp è WhatsApp. Uno degli aggiornamenti più recenti del servizio di messaggistica più importante al mondo metterà a disposizione degli utenti un elenco completo di funzionalità e suggerimenti su come utilizzarli all’interno della chat stessa, man mano che verranno rilasciati.

Secondo le informazioni condivise da WaBetaInfo, WhatsApp ha lanciato una chat ufficiale in cui gli utenti possono ricevere le ultime informazioni sull’applicazione.

Secondo alcune fonti, questa chat ufficiale è in sviluppo da tempo. Nel caso in cui tu sia stato selezionato come uno dei primi ad ottenere questa novità, sia su iOS che su Android, dovresti vedere una chat contrassegnata da un badge verde che fornisce un modo per verificare che l’account sia legittimo e quindi impedirci di essere vittime di truffe o tentativi di phishing che potrebbero tentare di imitare il tuo account ufficiale.

Una novità in stile Telegram

Il vantaggio di ricevere questi messaggi è che gli utenti possono facilmente rimanere informati, possono anche archiviare, disattivare o bloccare la chat se non desiderano ricevere notifiche.

A causa dei continui aggiornamenti che l’app effettua per migliorare tutti gli aspetti dei suoi servizi, la chat di aggiornamento ufficiale è un modo pratico che serve per rimanere informati sulle novità, in modo che tutti possano iniziare a trarne immediatamente vantaggio, soprattutto per gli utenti più distratti.

Tra le novità di cui potremmo essere informati a breve ci sono la possibilità di avere diversi messaggi ancorati in cima alla chat e l’arrivo di gruppi con data di scadenza.