Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco ampliato ulteriormente la sua proposta di fascia media. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato ufficialmente il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy F14 5G. Quest’ultimo sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano.

Samsung ufficializza il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy F14 5G

Samsung ha da poco tolto i veli per il mercato indiano su un nuovo smartphone mid-range. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Samsung Galaxy F14 5G ed era stato già ampiamente spoilerato nel corso delle ultime settimane da svariati rumors e leaks. L’annuncio ufficiale dell’azienda ha dunque confermato quanto era emerso. Vi riassumiamo qui di seguito le specifiche tecniche.

Infinity-V Display con tecnologia LCD con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ con frequenza di aggiornamento pari a 90Hz

Processore Exynos 1330

Tagli di memoria con 4 o 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno UFS 2.2 espandibile tramite scheda microSD

Dual camera posteriore da 50 e 2 MP

Fotocamera anteriore da 13 MP

Batteria da 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 25W

Sistema operativo Android 13 con interfaccia utente One UI Core 5.0

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy F14 5G, come già detto, sarà per il momento disponibile all’acquisto per il solo mercato indiano. Il suo prezzo di partenza sarà di circa 168 euro al cambio attuale.