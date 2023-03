La Postepay rappresenta ancora la migliore soluzione per gli utenti che devono attivare una carta di credito ricaricabile. Gli utenti che scelgono la carta di Poste Italiane hanno a loro disposizione uno strumento utile tanto per le spese quotidiane nei punti vendita sul territorio, quanto nello shopping online. Attenzione però alle truffe legate alla Postepay: i tentativi di phishing sono ancora una minaccia da non sottovalutare.

Postepay, continuano i tentativi di phishing

Da tempo gli hacker hanno una strategia consolidata sotto questo punto di vista. Attraverso la promessa di finti accrediti sulla carte, i malintenzionati cercano di attirare l’attenzione dei titolari di Postepay per indirizzare costoro a cliccare su link in allegato a messaggi inviati via sms o via mail. Occhio quindi a messaggi del genere: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

Coloro che ciccano sul link in allegato a mail ed SMS potrebbero condividere parte dei loro dati riservati in sede di iscrizione al programma Postepay, con conseguente rischio di furti d’identità online o di proliferazione di profili fasulli online. Ancora peggiore poi lo scenario che porta alla condivisione delle credenziali home banking degli utenti di Poste Italiane.

In questo caso, la minaccia più importante per i clienti di Postepay sarebbe quella legata ai risparmi sulla carta. In pochi minuti, infatti, gli hacker potrebbero rubare anche gran parte dei fondi sulla carta di credito ricaricabile senza il consenso del titolare. Non sono mancate, in tal senso, le denunce nelle ultime settimane da parte dei titolari della carta ricaricabile.