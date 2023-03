TIM è uno degli operatori telefonici fisici in Italia, ovvero dotati di una rete telefonica di proprietà, maggiormente in grado di mettere gli utenti in condizione di spendere poco, ed allo stesso tempo di godere di un rapporto qualità/prezzo molto conveniente per tutti.

Gli utenti che vogliono richiedere le migliori promozioni TIM, che ricordiamo appartenere alla serie Wonder, devono trovarsi in specifiche condizioni, infatti devono richiedere la portabilità del numero originario, con passaggio diretto da un MVNO o da Iliad. I costi iniziali da sostenere saranno equipollenti a 25 euro, comprensivi della SIM, la promo ed una parte di ricarica.

TIM, le offerte migliori del mese

La TIM Wonder è indubbiamente la serie da battere, alcune offerte molto speciali che spingono il cliente a risparmiare al massimo, godendo a tutti gli effetti di bundle quasi unici. La variante più economica della coppia prevede infatti infiniti minuti, da poter utilizzare verso chiunque si desideri, 1000 SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono, per finire con ben 70 giga di traffico dati al mese. Il suo prezzo? veramente molto basso, bastano 7,90 euro per il rinnovo con cadenza ogni 30 giorni.

Coloro che invece sono disposti ad investire un contributo leggermente superiore, potranno decidere di acquistare la variante plus, con gli stessi contenuti, ma alle spalle 100 giga al posto di 70, ed un prezzo che si aggira attorno ai 9,99 euro. In entrambi i casi, la navigazione è in 5G.