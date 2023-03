Fra i vari operatori telefonici virtuali, c’è Lycamobile che ha da poco deciso di lasciare tutti senza parole. In questi giorni, infatti, l’operatore ha reso disponibile un’offerta davvero shock e con un prezzo ridicolo di appena 2,99 euro al mese. Si tratta in particolare dell’offerta denominata Lyca Globe Mini. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

Lycamobile lancia la nuova offerta low cost Lyca Globe Mini

Lyca Globe Mini è una delle ultime offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale. Si tratta di un’offerta davvero sensazionale e dal prezzo decisamente contenuto, dato che si tratta di appena 2,99 euro al mese. Tuttavia, potranno attivare o passare a questa offerta soltanto alcuni già clienti selezionati dallo stesso operatore.

A questi ultimi, infatti, Lycamobile sta inviando in questi giorni una apposita comunicazione tramite SMS. Nonostante il prezzo molto basso, l’offerta include minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri Lycamobile, 200 minuti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali 1 GB di traffico dati per navigare senza problemi con una connettività ad una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload.

Oltre a questo, gli utenti che decideranno di attivare Lyca Globe Mini potranno anche usufruire ogni mese di 25 minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri. Tra questi, sono compresi Argentina, Austria, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Malta, Regno Unito, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Stati Uniti.