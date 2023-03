Solo oggi da Lidl è stata attivata una delle campagne promozionali che possono davvero far sognare tantissimi consumatori, i prezzi sono bassi e convenienti, con anche la possibilità di mettere le mani su veri e propri must have di questo 2023.

Tutti coloro che vorranno ricorrere all’acquisto di un nuovo prodotto, devono comunque sapere che il risparmio è garantito in ogni singolo negozio in Italia, in quanto comunque gli stessi acquisti possono essere completati senza difficoltà praticamente ovunque sul territorio, senza però estendersi al sito ufficiale.

Lidl, tutti questi sconti sono da pazzi

L’idea di lidl è cercare di vincere sulle dirette concorrenti, per questo motivo ha messo a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale veramente molto speciale, con prezzi anche al di sotto dei 10 euro, necessari ad esempio per l’acquisto di una lampada LED sottopensile, assolutamente comoda e dalla facilissima installazione.

La spesa chiaramente può raggiungere anche livelli più elevati, toccando i 29 euro necessari per mettere le mani sul montalatte elettrico, oppure i 17 euro per l’acquisto del frullatore portatile, i 79 euro del forno elettrico, i 69 euro della piastra elettrica, per finire con i 129 euro necessari per l’acquisto della bellissima friggitrice ad aria, impreziosita dalla presenza del doppio cestello, che permette di cuocere due pietanze in contemporanea.

I migliori sconti del volantino Lidl non terminano ovviamente qui, anche se dobbiamo ricordare che l’acquisto può essere completato solamente nei negozi fisici, e non online sul sito ufficiale.