Kena Mobile è impazzita, 230GB quasi gratis distruggono Vodafone

Tra i tanti gestori ce ne sono davvero moltissime che riescono oggi ad avere una cornice di pubblico felice.

Ovviamente un occhio di riguardo oggi, almeno dal pubblico italiano, viene riservato ai gestori virtuali come Kena Mobile. Quelli che un tempo venivano sistematicamente lasciati da parte per via della qualità che veniva ritenuta scarsa rispetto ai gestori più blasonati, oggi sono la prima scelta in quanto hanno i prezzi più bassi in assoluto e forse anche i contenuti più larghi di maniche.

Kena Mobile distrugge tutti con offerte clamorose: ecco quella che include 230 giga ogni mese a 9,99 euro

Di misteri ormai ce ne sono pochi visto che sui siti ufficiali viene spiegato tutto per filo e per segno. Kena Mobile è uno dei gestori più attenti nella spiegazione delle sue proposte mobili, le quali infatti lasciano spesso il pubblico soddisfatto senza alcun tipo di reclamo futuro.

Oggi l’obiettivo è quello di far capire agli utenti quanto sia vantaggiosa una delle promozioni lanciate ultimamente dal celebre gestore che si appoggia alla rete mobile di TIM. Si tratta di una soluzione davvero eccezionale che parte da 1000 messaggi verso tutti gli utenti di qualsiasi gestore, passando per minuti senza limiti verso tutti e finendo con un quantitativo di addirittura 230 giga utili per navigare sul web sfruttando la rete 4G+. La velocità massima per quanto riguarda Internet sarà di 60 Mbps in download. Il prezzo è straordinario, visto che si tratta di una cifra di soli 9,99 € al mese. Ricordiamo inoltre che non ci saranno rimodulazioni in futuro.