Le illusioni ottiche che richiedono la ricerca di oggetti o di personaggi sono estremamente popolari e vengono utilizzate come test visivi per allenare la mente.

Il web è pieno di questo tipo di illusioni ottiche in cui sono presenti delle immagini che nascondono alcuni elementi che bisogna ricercare. Sono considerati dei veri e propri giochi per passare il tempo, ma si tratta anche di strumenti davvero utili per allenare la mente.

In questo articolo proporremo un test visivo molto particolare, non solo per la sua difficoltà ma anche per la bellezza della scena che viene descritta.

Riesci a trovare tutti i 16 animali presenti nell’immagine?

Quest’illustrazione incredibilmente suggestiva risale al 1872 e nasconde un’illusione ottica molto particolare. L’immagine descrive un ambiente bucolico che presenta tanta vegetazione sottoforma di alberi e piante pieni di foglie verdi. A primo impatto gli elementi che saltano all’occhio sono, oltre ai componenti del bosco, la grande volpe arancione in primo piano con una zampa posata sul tronco di un albero e tre uccelli posati sui rami dell’albero di sinistra.

Ma se vi dicessi che quest’immagine nasconde ben 16 animali? Riusciresti a trovarli tutti in un tempo relativamente breve?

Oltre alla volpe sono presenti altri animali che non si scorgono così facilmente: un cinghiale è in agguato tra gli alberi, una pecora è acciambellata ai piedi di un tronco e un piccione viaggiatore, un cavallo e un agnello completano la scena.

Gli animali non sono gli unici elementi dell’illustrazione, nel bosco si nascondono anche dei volti umani, alcuni sono addirittura sagomati sui tronchi degli alberi.