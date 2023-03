Illusione Ottica, oltre il pavone c'è molto di più

Oggi vorremmo discutere delle illusioni ottiche, in particolare quella presentata qui, che è nota come “illusione ottica ambigua”. Questo tipo di sfida è stato sviluppato da uno psicologo per testare le capacità di attenzione dei suoi pazienti, proprio come l’illusione ottica del gatto che sale e scende le scale. Ma vediamone di nuove, come per esempio quella del pavone.

Illusione Ottica: quello che vedete nell’immagine non è solo un pavone

Nell’immagine che vedremo oggi è nascosto un secondo soggetto molto difficile da individuare. La caratteristica distintiva di queste opere è che, dopo un’osservazione più o meno approfondita, rivelano un altro elemento: coloro che riescono a trovarlo in meno di 15 secondi sono veri geni!

Le illusioni ottiche sono affascinanti perché i circuiti neurali nel nostro sistema visivo si adattano, attraverso l’apprendimento neurale, nel tentativo di risolvere il mistero di queste immagini. In tal senso, l’ipotesi dei processi cognitivi può essere vista come un modello per comprendere le illusioni ottiche.

Come accennato in precedenza, l’illusione presentata oggi è un'”illusione ambigua”, che appartiene alla categoria delle “illusioni cognitive”. Queste illusioni generano “inferenze inconsapevoli”, come suggerito per la prima volta nel XIX secolo dal fisico e medico tedesco Hermann Helmholtz. Ma basta con le chiacchiere, di seguito potrete affrontare la sfida odierna! Preparatevi con un cronometro e tanta pazienza, perché scoprire la figura nascosta non sarà affatto facile.

Non siete ancora riusciti a trovare la figura nascosta nell’immagine? Vi diamo un indizio: se guardate bene è possibile notare dei baffi folti. Avete capito?