Iliad ha indubbiamente rappresentato la svolta che stavamo aspettando, un’azienda in grado di proporre contenuti di qualità al giusto prezzo, con i quali è facile confrontarsi, e sopratutto di facile accesso da parte di tutti gli utenti, non i soli che si trovano in uscita da determinati operatori telefonici.

Le promozioni di Iliad sono caratterizzate dalla disponibilità globale, ovvero possono essere richieste da qualsiasi utente che sceglierà di effettuare la portabilità del proprio numero originario, e con un prezzo di vendita che non cambierà nel corso degli anni. La promessa dell’azienda è chiara, la cifra pagata all’inizio, sarà sempre la stessa.

Iliad, l’offerta da attivare ad occhi chiusi

La promozione da non perdere di Iliad è senza dubbio la Giga 150, caratterizzata, come si può intuire dal nome stesso, dalla presenza di ben 150 giga di traffico dati al mese, seguiti a ruota da illimitati minuti e SMS, che potranno essere utilizzati verso ogni numero di telefono.

La richiesta di attivazione può essere presentata recandosi in uno dei tantissimi SIMBox presenti in Italia, oppure affidandosi al sito ufficiale. Il costo iniziale da sostenere equivale a soli 9,99 euro (a cui aggiungere la prima mensilità), il canone dovrà essere versato tramite credito residuo (no carta di credito o conto corrente), presentando comunque un prezzo fisso per sempre di soli 9,99 euro. Non sappiamo fino a quando sarà attivabile, se interessati consigliamo comunque di prendere rapidamente una decisione.