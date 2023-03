Iliad in questo mese di marzo ha cambiato in parte i suoi listini per la telefonia mobile. La migliore occasione ora a disposizione dei clienti che attivano una SIM è la Giga 150, una tariffa che prevede consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 150 Giga internet al costo di 9,99 euro. Importanti novità però ci sono anche sul fronte della Fibra ottica.

Iliad, la migliore occasione Fibra ottica per la primavera

Dallo scorso anno, il provider francese ha puntato sulla telefonia fissa in Italia, garantendo sempre massima convenienza ai clienti con la garanzia dei prezzi più bassi del mercato.

La promozione migliore in casa Iliad è senza dubbio la Iliad Box. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere quest’offerta pagheranno ogni mese 19,99 euro e riceveranno consumi infiniti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili e consumi infiniti per navigare in internet con le velocità classiche della Fibra Ottica, sino a 4 Gbps.

L’offerta speciale con il costo di 19,99 euro per i clienti che optano per la Fibra è valida solo per coloro che in via contestuale attivano o hanno già attivato una ricaricabile con lo stesso provider francese. In caso contrario, è previsto un prezzo mensile di 24,99 euro ogni trenta giorni per lo stesso pacchetto di Fibra ottica.

In queste due circostanze però gli utenti dovranno impegnarsi a pagare un costo di attivazione standard, il cui valore è di 39,99 euro. La spesa è da intendersi una tantum. Il costo univoco per entrambe le versioni tariffarie della Iliad Box va sostenuto in sede di attivazione.