Da ieri 24 marzo 2023 l’operatore virtuale ho.Mobile ha lanciato una nuova offerta dedicata a tutti i nuovi clienti che richiedono un nuovo numero senza contestuale richiesta di portabilità.

Per coloro che preferiscono attivare un nuovo numero, quindi, è possibile sottoscrivere online la nuova ho 6.99 oppure la “vecchia” ho 8.99. Ricordiamoci insieme cosa propongono.

ho.Mobile lancia una nuova offerta per i nuovi clienti

ho. 6.99 100 Giga comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 6,99 euro al mese. L’altra offerta, la ho. 8.99 prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 8,99 euro al mese.

In base all’offerta scelta varia anche il contributo di attivazione. Per i nuovi clienti ho. che attivano un nuovo numero o provengono da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali, non è previsto alcun costo di attivazione. Coloro che attivano un nuovo numero o provengono da TIM, WindTre e Very Mobile pagano invece 9 euro, mentre con provenienza da Vodafone sono richiesti 29 euro.

In condizioni standard, con le sue offerte principali, ho. Mobile permette di raggiungere una velocità massima pari a 30 Mbps sia in download che in upload. Invece, soltanto con l’offerta solo dati a 19,99 euro al mese, ovvero ho. 19.99 200 Giga, come detto è prevista una velocità massima di 60 Mbps. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.