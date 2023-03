Euronics, hai 4 giorni di tempo per acquistare smartphone a prezzi stracciati

Il volantino Euronics propone in questi giorni una serie di offerte speciali dedicate esclusivamente al settore degli smartphone, grazie alla promozione “Speciale Telefonia”. Questa promozione sarà attiva fino al 29 marzo 2023, sia nei negozi fisici che sullo store online. Scopriamo subito gli sconti a tempo limitato prima che sia troppo tardi!

Euronics: le promozioni di Marzo stanno per concludersi!

Senza perdere ulteriore tempo, vi annunciamo che all’interno del volantino figurano sconti su vari dispositivi rinomati, tra cui Honor Magic 5 Lite a 349€, Motorola Moto G13 a 179€, Redmi Note 11 Pro+ a 299€, OPPO A16 a 159€, OPPO Find X5 a 599€ e diversi modelli di TCL. (Per scoprire l’intera gamma di smartphone in offerta, è possibile sfogliare la galleria fotografica disponibile sul sito ufficiale).

Per agevolare la scelta dei migliori sconti, è stata realizzata una selezione speciale che comprende una top 10 delle migliori offerte presenti sul volantino. Tra queste, oltre ai dispositivi già menzionati, si consiglia di dare un’occhiata alle offerte su Honor 70, Realme 10 e TCL 30SE, tutti proposti a prezzi molto vantaggiosi.

Gli indecisi cronici potranno tranquillamente consultare le recensioni e le specifiche tecniche dei vari dispositivi sul sito di Euronics o sui siti web specializzati nel settore. Questo permetterà di confrontare le caratteristiche e le prestazioni dei diversi modelli, facilitando la scelta del dispositivo più adatto alle proprie esigenze.

Per accedere direttamente allo store online di Euronics e approfittare delle offerte, è possibile cliccare sul pulsante apposito.