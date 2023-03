Euronics sembra essere pronta per dare letteralmente del filo da torcere alle dirette concorrenti, arriva in questi giorni un nuovo volantino con alcuni ottimi prezzi su cui fare affidamento, e la promessa comunque di spendere sempre meno su tutto.

Gli utenti che oggi vogliono ricorrere all’acquisto dei nuovi prodotti in promozione, devono comunque sapere che gli ordini potranno essere presentati solamente nei negozi fisici in Italia, in quanto al momento attuale le stesse promozioni non sono attive online sul sito ufficiale dell’azienda.

Euronics, quali sono i nuovi sconti da non perdere

Lo speciale telefonia di Euronics rappresenta una delle migliori occasioni per mettere le mani su smartphone di qualità, al giusto prezzo finale di vendita. L’attivazione, come anticipato, è globale in ogni negozio sul territorio, salvo esaurimento anticipato delle scorte, per acquisti completati entro e non oltre il 29 marzo 2023.

La maggior parte dei prodotti in promozione è legata alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, dove s possono trovare soluzioni del calibro di Honor magic5 Lite a 349 euro, Motorola Moto G13 a 179 euro, Redmi Note 11S a 229 euro, Redmi 10C a 139 euro, Redmi Note 11 Pro a 299 euro, Motorola Moto G23 a 229 euro, Motorola Moto E32 a 129 euro, Motorola Moto E22i a 109 euro, Honor 70, acquistabile a 449 euro, e similari. Tutti questi prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono alla solita garanzia di 24 mesi, ed anche al suo essere uno smartphone completamente sbrandizzato.