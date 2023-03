Ogni anno vengono fatte nuove scoperte che spingono i confini di ciò che è possibile utilizzare con la tecnologia. I più importanti sono quelli che aiutano a risolvere i problemi e superare le sfide che hanno un impatto sul nostro pianeta o sulla nostra vita quotidiana.

Ecco alcuni dei passi avanti più significativi che sono stati compiuti negli ultimi 12 mesi dall’umanità.

Paxlovid, una pillola per il Covid

I vaccini hanno avuto un enorme successo nel ridurre il rischio di morte per Covid-19, ma sono di utilità limitata contro le nuove varianti e non possono essere somministrati una volta che qualcuno è risultato positivo.

La pillola sviluppata da Pfizer come “cura” all’inizio dell’anno si è dimostrata efficace nel ridurre la possibilità che una persona soffra di sintomi gravi, anche se somministrata dopo l’infezione. I risultati iniziali suggeriscono che riducono il rischio di ospedalizzazione dell’89%. Il farmaco agisce interrompendo la capacità del virus di replicarsi all’interno del corpo, essenzialmente formando un rivestimento protettivo attorno alle cellule. Il farmaco è stato effettivamente approvato per l’uso nel dicembre 2021, ma non è entrato nell’uso sanitario generale fino all’inizio del 2022.

Fusione nucleare

I fisici credono da tempo che un giorno saremo in grado di sfruttare l’energia creata dalla fusione nucleare, lo stesso processo che alimenta il sole. Nel 2022, abbiamo fatto un passo avanti, quando i ricercatori del National Ignition Facility hanno pubblicato un documento che dichiarava che erano riusciti a creare il “plasma autoriscaldante“.

Basandosi su questa ricerca, la startup Commonwealth Fusion Systems sta ora lavorando con il Plasma Science and Fusion Center del MIT sui piani per costruire una fabbrica in grado di produrre in serie componenti per i primi reattori a fusione commerciali. Il primo passo sarà creare prototipi di macchine che saranno le prime macchine a raggiungere la produzione netta di energia utilizzando la fusione.

Axiom-1

Prima del 2022, si parlava di “turismo spaziale”, con Virgin Galactic e Blue Origin, fondata da Jeff Bezos di Amazon, che hanno trasportato con successo passeggeri nello spazio nel 2021. Quest’anno è stato raggiunto un traguardo potenzialmente più significativo , poiché Axiom-1 è diventata la prima missione con equipaggio finanziata privatamente ad attraccare con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Utilizzando un velivolo progettato da SpaceX, tre astronauti sono stati lanciati con successo dal Kennedy Space Center ad aprile e hanno trascorso 16 giorni attraccati all’hub Harmony della ISS. La missione Axiom-1 è considerata estremamente importante per il futuro dei viaggi nello spazio in quanto dovrebbe essere un primo passo sulla strada per la creazione di una stazione spaziale finanziata e gestita privatamente, che le imprese commerciali utilizzeranno per svolgere le proprie ricerche e progetti di sviluppo nello spazio.

Impianto di rimozione del carbonio più grande del mondo

L’Orca, vicino a Reykjavik, in Islanda, è l’impianto più grande e potente del suo genere, con la capacità di catturare 4.000 tonnellate di anidride carbonica dall’atmosfera ogni anno.

L’anidride carbonica viene aspirata attraverso filtri che la legano all’acqua e la pompano nel terreno, dove i processi naturali alla fine la trasformano in minerali di carbonio, essenzialmente rocce. La struttura stessa è alimentata da energia a emissioni zero generata in un vicino impianto geotermico.