Samsung e Apple sono presenti ovunque sul mercato, ma guardare più lontano a concorrenti Android come OnePlus, Google, Oppo e Xiaomi ogni tanto non fa male. Ecco quindi il miglior dispositivo Android che puoi acquistare nel 2023 e che può competere con top di gamma Samsung e Apple.

Google Pixel 7, best choice degli utenti

Il miglior telefono per la maggior parte delle persone è il Google Pixel 7. È il miglior Pixel di sempre e ha tantissime funzionalità premium per il prezzo (che si aggira intorno i € 649).

Per meno del costo di qualsiasi modello di iPhone 14 o Galaxy S23 ottieni un display OLED da 6,3 pollici a 90 Hz, Android 13, una finitura in vetro premium con ricarica wireless e fotocamere principali e ultrawide. La fotocamera è capace di generare foto straordinarie grazie al sensore da 50 MP e all’elaborazione fotografica di alto livello di Google.

Puoi anche usare alcune funzioni simpatiche come Magic Eraser per eliminare persone o oggetti indesiderati dalle tue foto e altre cose esclusive di Pixel come lo screening delle chiamate e una funzione di attesa in modo da non dover rimanere in attesa per anni con le aziende, anche se diversi di questi vantaggi di chiamata sono solo negli Stati Uniti.

Puoi optare per Pixel 7 Pro se desideri uno schermo più grande, una migliore durata della batteria e un teleobiettivo zoom ottico extra.

Seconda scelta degli utenti, Iphone 14

L’iPhone 14 non risulta essere troppo diverso dall’iPhone 13, così come la versione PRO. Alcuni dei cambiamenti sono solo superficiali, tralasciando la questione della Dynamic Island ovviamente.

Apple ha ridotto la sua famosa taccama ha riempito lo spazio vuoto con pixel neri, quindi ha utilizzato le animazioni per far sì che le notifiche e gli aggiornamenti delle app provengano dallo spazio, creando un uso per i ritagli ora visto per le fotocamere sulla maggior parte degli schermi dei telefoni. È molto intelligente e significa che puoi vedere quale musica viene riprodotta, il timer, meteo e molto altro nella parte superiore dello schermo senza dover accedere all’app.

Anche le fotocamere del telefono sono eccezionalmente buone: il primo sensore da 48 Mp consente uno zoom 2x oltre al teleobiettivo 3x e ultrawide. Apple ha anche finalmente introdotto l’always on display che attenua semplicemente la schermata di blocco e non influisce sulla durata della batteria.