La primavera è la stagione principale per i palinsesti della piattaforma streaming di Amazon, Prime Video. La presenza delle sfide decisive per la Champions League, con i quarti di finale che partiranno a breve, si alterna con i migliori titoli sul fronte dell’intrattenimento. Da poco è disponibile, ad esempio, la terza stagione di LOL-Chi ride è fuori.

Amazon Prime Video, come averlo a costo zero

Oltre all’esclusiva della Champions League, le grandi notizie per i clienti di Prime Video riguardano anche il fronte commerciale. A differenza della altre piattaforme per lo streaming, infatti, il servizio di Amazon ha mantenuto fede alla sua storica politica, lasciando a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di attivare un mese a costo zero.

I clienti che decidono di attivare per la prima volta un piano di visione con la piattaforma streaming possono accedere a Prime Video senza alcun genere di vincolo formale. Al termine della visione di prova sarà possibile confermare il piano di abbonamento al costo di 4,99 euro al mese oppure al costo annuale di 49 euro. Non ci sono penali, invece, per chi disdice una volta completato il mese di prova.

In aggiunta a questo sistema, i clienti che decidono di attivare Prime Video possono anche optare per una vantaggiosa offerta di Vodafone grazie alla partnership con la sua tv streaming, Vodafone TV. Al semplice prezzo di 5 euro al mese, insieme a tutte le altre esclusive di Vodafone TV, gli utenti del provider inglese si assicurano tutti i contenuti di Amazon Prime Video per almeno dodici mesi.