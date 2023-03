Il listino offerte di WindTre non passa inosservato. Il gestore propone svariate tariffe ai suoi nuovi clienti, permettendo loro di ottenere ogni mese tantissimi Giga di traffico dati per la navigazione. Ognuno ha la possibilità di scegliere l’offerta più adeguata alle sue esigenze, sarà sufficiente accedere al sito ufficiale o recarsi in uno dei negozi abilitati per poter acquistare la nuova SIM e richiedere la tariffa.

Questo mese le migliori opzioni in listino sono:

le offerte WindTre Young 5G e Young + 5G

la WindTre Di Più FULL 5G

la WindTre GO 150 Flash + Digital

Passa a WindTre e ricevi tantissimi Giga ogni mese!

Le due WindTre Young 5G e Young + 5G sono rivolte soltanto ai nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Acquistando una nuova SIM gli utenti in questione possono optare per la prima tariffa menzionata, disponibile al costo di 9,99 euro al mese, così da ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Scegliendo la seconda opzione, il costo sarà di 12,99 euro al mese e sarà possibile usufruire di:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Le due opzioni sono disponibili con servizio Easy Pay, che prevede l’addebito automatico del costo di rinnovo su carta di credito, conto corrente o carta conto, ma possono essere attivate anche con saldo su credito residuo. In quest’ultimo caso, la quantità di SMS e Giga prevista mensilmente sarà ridotta.

La WindTre Di Più FULL 5G è dedicata indistintamente a tutti i nuovi clienti del gestore, che possono ottenerla al costo di 14,99 euro al mese. La particolarità dell’offerta in questione risiede nella possibilità di abbinarla all’acquisto di uno smartphone a costo zero. Infatti, i clienti possono scegliere di acquistare un Motorola Moto G53 5G senza affrontare alcuna spesa aggiuntiva. Inoltre, ogni mese potranno usufruire di:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Infine, la WindTre GO 150 Flash + Digital è sicuramente l’offerta più conveniente ma soltanto alcuni clienti hanno la possibilità di ottenerla. Al costo di soli 8,99 euro al mese, la tariffa permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

La tariffa, però, può essere richiesta soltanto dai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.