Vodafone è pronta a far sognare gli utenti con una delle migliori offerte in circolazione, al cui interno si possono trovare tantissimi contenuti molto speciali, ed anche la possibilità di mettere le mani su giga quasi gratis, il tutto senza spendere troppo ogni mese.

Come sempre, le migliori offerte presentano però un vincolo importante, l’accessibilità; al giorno d’oggi attivare la promozione di cui vi parleremo nell’articolo è limitato per coloro che si trovano in una determinata condizione d’uscita, più precisamente da un operatore telefonico virtuale, Iliad compresa, con annessa portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere sarà di circa 20 euro, comprensivo anche di una prima ricarica, utilizzabile per il rinnovo della promo in oggetto.

Approfittate del canale Telegram di TecnoAndroid per avere gratis le offerte Amazon ed i codici sconto completamente gratis sul vostro smartphone.

Vodafone, con questa promo non avete scampo

Quanti sconti speciali con le nuove offerte di casa Vodafone, i prezzi attivati per le nuovissime Silver, vi potrebbero davvero lasciare a bocca aperta. Le promozioni disponibili nel catalogo dell’operatore telefonico sono davvero uniche, infatti partono da un prezzo di soli 7,90 euro, per permettere ugualmente l’accesso ad almeno 150 giga di traffico dati al mese, con anche illimitati minuti e SMS da poter utilizzare liberamente verso ogni singolo utente sul territorio nazionale.

Coloro che invece vogliono accedere ad un bundle ancora più ampio, potranno pensare di attivare la variante da 9,99 euro, la quale condivide esattamente gli stessi contenuti in termini di minuti e SMS, ma che estende i giga fino addirittura a 200 al mese.