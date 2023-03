Unieuro sembra non avere alcun limite, la nuova campagna promozionale è pronta per fare faville in Italia, con la presentazione di nuovi sconti speciali, applicati sia sulla tecnologia generale che gli smartphone di ultima generazione.

I prezzi del volantino appaiono sin da subito molto più bassi del normale, ciò permette a tutti di raggiungere un eccellente livello di risparmio, e così di poter mettere le mani sui migliori dispositivi in circolazione. Oltretutto, gli acquisti possono essere completati in ogni singolo negozio sul territorio, senza differenze o vincoli.

Unieuro, le offerte sono veramente incredibili solo oggi

Con Unieuro gli utenti si ritrovano a poter acquistare i migliori prodotti, pagandoli comunque cifre più che allineate con le aspettative attuali, ecco quindi che sin da subito è possibile pensare di mettere le mani su un top di gamma, quale potrebbe essere il Samsung Galaxy S22, il modello della scorsa generazione può essere acquistato dal pubblico alla modica cifra di 649 euro, oppure è anche possibile pensare di mettere le mani sul Galaxy S23, il cui prezzo finale è leggermente superiore, pari a 899 euro.

Riducendo la spesa finale da sostenere, gli utenti possono comunque pensare di accedere ad una lunga selezione di sconti speciali, tra cui possiamo anche trovare Oppo A54s, Xiaomi 12, redmi Note 11 Pro+, Redmi 10, Redmi 10C, Oppo A96, Galaxy A13 e tanti altri ancora, tutti commercializzati alla modica cifra che non supera a tutti gli effetti i 399 euro, sempre alle stesse condizioni di vendita.