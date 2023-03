Le truffe alle banche sono divenute nel corso degli anni sempre più complesse e dalla difficile comprensione da parte del consumatore finale, nonostante comunque gli istituti di credito abbiano fatto di tutto pur di limitare al massimo le possibilità di accesso indesiderato.

E’ bene sapere che il metodo di cui vi parleremo oggi dipende interamente dal cliente, infatti la banca può fare ben poco, poiché sembra assurdo dirlo, ma sarà il correntista a fornire libero accesso ai malviventi, andando a consegnare su un piatto d’argento le credenziali vere e proprie. Il meccanismo ruota attorno al cosiddetto phishing, ma in cosa consiste veramente?

Truffe banche, come avvengono e chi colpiscono

Le truffe alle banche hanno inizio con l’invio di un messaggio di posta elettronica o un SMS, sui contatti della potenziale vittima, nel quale il malvivente si finge l’istituto di credito, richiedendo la pressione di un link interno al testo, con la richiesta di collegamento per verificare un addebito indesiderato, impedire il tentativo di accesso, oppure confermare un ipotetico accredito.

Il cliente che seguirà le indicazioni, si troverà collegato ad un indirizzo che a prima vista sarà identico all’originale, ma che in realtà è salvato su un server di proprietà del malvivente. Così facendo, nel momento in cui si inseriranno le informazioni sensibili per l’accesso, quest’ultimo le potrà salvare, per poi accedere realmente al vostro conto corrente, svuotandolo di ogni singolo centesimo.